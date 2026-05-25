Com a agenda cheia de grandes projetos para este ano, a paraibana Lucy Alves, de 40 anos, afirma estar em plena atividade com a música e desejar contar novas histórias no cinema.
Atriz, cantora e sanfoneira, ela afirmou que pretende explorar ainda mais seu lado multiartista: "Que eu possa contar belas histórias com narrativas diferentes, sempre representando a minha comunidade". Lucy disse acreditar que nada é impossível quando se corre atrás "com afinco e resiliência, algo que nós, mulheres, vamos aprendendo desde cedo".
Na última quinta-feira (21), a cantora foi anunciada entre as novidades do Palco Global Village do Rock in Rio 2026, ao lado de artistas como Paulinho Moska, Bento e Flor Gil, netos de Gilberto Gil, e João Bosco.