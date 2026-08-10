Atriz, cantora, compositora e multi-instrumentista, Lucy Alves foi confirmada no elenco de "Lá na Minha Terra", substituta de "A Nobreza do Amor" como próxima novela das 18 horas da TV Globo/TV Anhanguera.\nA paraibana, de 40 anos, está longe dos folhetins há cerca de quatro anos, desde que protagonizou "Travessia (2022). De lá para cá, Lucy fez pequenas participações no remake de "Renascer" (2024).\nA nova produção tem previsão de estreia para novembro. Além de Lucy, nomes como Lilia Cabral, Luis Miranda, Felipe Simas, Vicenthe Delgado e Jaime Leibovitch estarão no elenco. Julia Dalavia foi confirmada para viver uma das personagens centrais da história, como antecipou o colunista Duh Secco.\nA atriz viverá a filha do fazendeiro interpretado por Mateus Solano. Os dois serão vizinhos de Rosenda, vivida por Dira Paes.