Aos 30 anos, Ludmilla revelou que pretende expandir sua carreira para o mercado internacional, mas claro, sem deixar de lado o Brasil. Em entrevista à revista Rolling Stone dos EUA, a cantora carioca contou que continuará com o foco por aqui.
Não estou parando minha carreira no Brasil para fazer carreira nos Estados Unidos. Eu faço meu trabalho no Brasil e quero que os Estados Unidos me conheçam. Quero que o mundo me conheça", disse ela.
Atualmente, a dona do sucesso Numanice, está em estúdio finalizando seu próximo álbum. O projeto, que aposta em novas sonoridades como o R&B, contará com parcerias internacionais, entre elas a cantora norte-americana Victoria Monét.