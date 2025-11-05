Ludmilla, de 30 anos, vai apresentar nesta quinta-feira (6) seu novo álbum, "Fragmentos", ao público. O trabalho, totalmente dedicado ao R&B, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6). Este é o primeiro álbum de estúdio de Lud desde "Vilã", disco lançado em março de 2023.\nA cantora compartilhou a novidade com um teaser nas redes sociais, e escreveu: “Nem todo silêncio é calmaria. Às vezes, é o barulho antes do fogo”.\n“Foram meses intensos, noites em claro tentando extrair o máximo da minha criatividade, buscando uma sonoridade que fosse real, que tivesse alma. Eu me emocionei produzindo várias faixas, chorei, dancei, gritei, me entreguei...”, disse ela, sobre a produção nas redes sociais.\nEm junho, Ludmilla lançou oficialmente a música "Paraíso", canção que está na trilha sonora da novela "Três Graças". A artista reforçou que a canção tem um valor simbólico e foi dedicada à sua esposa Brunna Gonçalves e a filha do casal, Zuri. “Uma música que eu escrevi com todo meu coração pra minha família agora faz parte da nova novela das 9!!! É surreal ver algo tão pessoal ganhar o mundo desse jeito. Gratidão a todos os envolvidos e à TV Globo por acreditarem nesse som”, disse Ludmilla.