-FOTOS (1.3450548)\nDepois de estrear o novo show no palco do Coachella, nos Estados Unidos, Luísa Sonza chega em setembro a Goiânia com a primeira apresentação da “Brutal Paraíso Tour” na cidade.\nO show marca a estreia do novo espetáculo da artista diante do público goianiense e apresenta ao vivo a estética e as músicas do álbum que inaugura uma nova fase de sua carreira, ampliando a presença no cenário internacional.\nPaula Fernandes relembra machismo e rótulos que recebeu\nErika Schneider rejeitou cargo de rainha de bateria por falta de tempo\nPriscilla Alcântara buscou terapia para lidar com exposição\nGuiado pela identidade de Brutal Paraíso, o espetáculo combina performances, coreografias e momentos de maior intensidade e sensibilidade. Entre os destaques do repertório estão “Telefone”, “Loira Gelada”, “Que o Amor Morra” e “Santa Maculada”, que ganham novas interpretações no palco.