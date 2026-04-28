Após aproximação com os dogmas evangélicos, a cantora Luiza Possi usou as redes sociais para rebater comentários sobre a sua conversão religiosa.\nEm vídeo, ela dá espaço aos críticos. Dentre as mensagens, destaca um que opinou que “o problema não é se converter, mas virar insuportável, apontando o dedo e condenando os outros”. Outro seguidor que Luiza expôs afirmou que tinha “saudade de quando a cantora cuidava da própria vida”.\nNa sequência, a cantora se pronunciou sobre isso. “Se você acredita que falam bem de você, amanhã eles podem estar falando mal. E aí, quem é você quando falam bem e quem é você quando falam mal? As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus a gente fica bem quietinho para escutar. Deixa eles falarem”, comentou.\nEm março, a artista anunciou que passaria a se dedicar à música gospel. A virada, segundo ela, vai ocorrer após o fim da turnê que celebra seus 25 anos na estrada nos próximos meses.