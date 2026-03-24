Luiza Rosa, 25 anos (Marcio Farias)\nAos 25 anos, Luiza Rosa vem brilhando no horário nobre da TV Globo. Sua personagem, Kellen, que começou de forma discreta em "Três Graças", trama das 21 horas, foi ganhando mais espaço e complexidade ao longo da história. “A Kellen é uma surpresa até para mim”, diz a atriz.\nFora da ficção, Luiza segue a umbanda há nove anos e é filha de santo. Na novela, porém, interpreta uma jovem evangélica, o que despertou curiosidade do público. “A maioria dos comentários é positiva. As pessoas dizem que parece que eu realmente sou da igreja”, conta.\nAnitta vai participar de filme internacional\nLorde diz esperar 'algo especial' em show no Brasil\nIvete Sangalo retoma rotina após cirurgia no rosto\nPara ela, o mais importante é que a novela trate temas religiosos com respeito. “Gosto muito da forma como a religião é tratada, sem caricatura. Acredito que a fé é um sentimento único”, reforça.