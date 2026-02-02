-FOTOS (1.3369007)\nA atriz Luiza Rosa passará por uma transformação no visual para viver a nova fase da sua personagem em "Três Graças". Intérprete de Kellen na novela das 21 horas da TV Globo, ela aparecerá bem diferente.\nKellen, que está se aproximando-se cada vez mais de José Maria (Túlio Starling), engatará um romance e passará por uma mudança de visual. “No início, tudo é uma novidade para Kellen... Vai ser um casal fofo, e tudo caminhará devagar, de um jeito gostosinho”, adianta Luiza.\nGiovana Cordeiro trata lesão no joelho e desfilará só por uma escola\nGabz teve de sair da zona de conforto em 'Coração Acelerado'\nThaila Ayala relata susto após encontrar cobra em casa\nApaixonada, a jovem evangélica contará com a ajuda de Consuelo (Viviane Araújo) para mudar o visual. Além de começar a pintar as unhas, Kellen também usará maquiagem. “Ela vai mudar a forma como se veste, mas nada radical. Até agora, nunca usou uma calça comprida! Ainda não sei se a sapatilha será mantida. Virou um símbolo da personagem”, explica.