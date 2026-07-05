A atriz e cantora Maite Perroni, de 43 anos, está de volta ao cinema. A mexicana será a protagonista de "Belleza" novo longa, distribuído pela Lionsgate. Dirigida por Nadia Ayala Tabachnik, a comédia dramática aborda questões relacionadas à identidade e aos padrões de beleza.\nO retorno à atuação ocorre após um período dedicado à maternidade e à bem-sucedida turnê de reencontro do RBD. A estrela mexicana ´fez o anuncio da produção nas redes sociais. O anúncio veio logo após ela rebater críticas ao seu corpo.\n“Algumas pessoas estão tão preocupadas em analisar o meu corpo, como se elas fossem dar um informe financeiro”, desabafou a estrela.\n“Vivemos em uma sociedade em que nunca se é o suficiente. Nunca seremos suficientemente bonitas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabalhadoras, suficientemente magras… Como se o nosso valor dependesse disso. Quando nosso verdadeiro poder está realmente em poder aceitar cada uma das etapas da vida e em poder abraçar nossos processos com amor. Cada corpo é diferente. Cada corpo tem uma história para contar”, finalizou.