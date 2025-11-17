Manu Gavassi (Divulgação/Elle Brasil)\nAos 32 anos, Manu Gavassi revelou que tem vontade de retornar às novelas, formato do qual está afastada há mais de dez anos. A atriz e cantora afirmou que gostaria de interpretar uma vilã. Na TV Globo/TV Anhanguera, ela viveu Paula de Em Família (2014) e Vicki em Malhação Sonhos (2014).\nA artista fez a revelação nas redes sociais, ao responder uma caixinha de perguntas nos Stories do seu perfil no Instagram.\n“Queria que você fizesse uma novela. Alô, Globo”, afirmou uma seguidora. “Amaria. Vilã, por favor”, pediu a ex-BBB.\nNos últimos anos, ela viveu Milene em Maldivas (2022), série da Netflix, e fez Tá Tudo Certo (2023) no Disney+. Seu trabalho mais recente é no filme Silvio Santos Vem Aí (2025).\nEm abril deste ano Gavassi deu à luz sua primeira filha, Nara. A menina é fruto do relacionamento com Julio Reis.