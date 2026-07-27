Nem ciúmes, nem incompatibilidade de planos. O que terminou em um antigo namoro de Maria Flor, de 42 anos, foi a escova de dentes – ou, mais precisamente, a falta dela. A atriz contou que desistiu de uma relação no passado ao descobrir que o então companheiro acreditava que comer uma maçã bastava para substituir a higiene bucal.\nA história surgiu em tom de brincadeira no videocast Flor e Manu, apresentado por Maria Flor ao lado do marido, o psicanalista Emanuel Aragão, no YouTube. Ao relembrar a época em que frequentava festas rave e fazia apresentações de malabares, ela contou que conheceu um rapaz com quem chegou a namorar.\n“Eu fazia malabares na rave e até namorei um menino. Ele não escovava os dentes, e isso virou um grande problema na relação”, começou. Segundo a famosa, o namorado seguia uma lógica própria para cuidar da saúde bucal. Convencido de que o creme dental fazia mal ao organismo. “No horário de escovar os dentes, ele comia uma maçã porque acreditava que ela fazia esse papel. Tinha toda uma teoria”, relembrou.