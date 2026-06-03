Longe das novelas desde "Império" (2014), Maria Ribeiro, de 50 anos, está de volta aos folhetins em "Quem Ama Cuida", trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, na Globo/TV Anhanguera.\nAtriz interpreta Bia, uma mulher apaixonada pelo marido, César (Rainer Cadete), e pela filha, que dedica a vida à família e enfrenta a própria insegurança para manter o casamento. O retorno marca uma nova fase na trajetória da atriz, que passou a última década dividida entre cinema, teatro, literatura, direção e TV.\n“Estou com 50 anos. São mais de 20 peças de teatro, 18 filmes como atriz, quatro como diretora, três como roteirista, muitas séries, quatro anos de "Saia Justa", vários programas como apresentadora, quatro livros, muita coisa. Mas, por incrível que pareça, fiz poucas novelas. Sete ou oito”, analisa ela.