Aos 33 anos, a cantora Mariana Fagundes foi anunciada como atração do Caldas Country Festival 2026. A edição deste ano acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, em Caldas Novas.\nA cantora que transita entre diferentes vertentes do sertanejo faz sua estreia no festival. Mariana estourou com a música "Peão Todo Tatuado", parceria com MC Peão e recentemente anunciou que está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto da relação com empresário Alessandro Souza. O casal, que está junto há 20 anos, anunciou a novidade pelas redes sociais.\nNatural de Mato Grosso do Sul, a loira começou a cantar com 8 anos de idade e lançou seu primeiro álbum em 2014. A sertaneja já gravou faixas com Zé Felipe, Léo Santana, Naiara Azevedo, Manu Bahtidão, entre outros.\nAlém dela, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, responsáveis por sucessos como "Largado às Traças" e "Seu Polícia", também integra o line-up do evento, encerrando o calendário nacional do Circuito Sertanejo.