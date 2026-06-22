Mariana Goldfarb usou as redes sociais para desabar sobre os conselhos amorosos que circulam na internet. A modelo e apresentadora, de 35 anos, criticou conteúdos produzidos por alguns coaches de relacionamento que ensinam estratégias para mulheres conquistarem homens.\nEm uma sequência de vídeos no Instagram, ela questionou a ideia de que mulheres precisariam seguir uma espécie de cartilha para serem escolhidas por alguém. Para Mariana, esse tipo de orientação acaba incentivando a perda da autenticidade em troca da aprovação alheia.\n“Fazer alguma coisa para ser escolhida já começa errado”, afirmou. “Muitas vezes esses discursos vêm acompanhados de uma lista de comportamentos que a mulher deveria ter”, disse.\nSegundo ela, essas recomendações passam pela ideia de esconder opiniões, sonhos e desejos. “Se você está conhecendo alguém com intenção de se relacionar, o natural é deixar claro quem você é, o que deseja e quais são seus valores. Como construir alguma coisa verdadeira escondendo partes importantes da sua identidade?”, refletiu.