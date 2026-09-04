Mariana Goldfarb desabafou nas redes sociais sobre homens que confundem a simpatia e o bom humor de mulheres com flerte. A influenciadora criticou a interpretação equivocada de homens diante do sorriso de mulheres e ironizou a autoestima masculina. Em vídeos no Instagram, Goldfarb afirmou que ser simpática e divertida não é um sinal de interesse amoroso ou sexual.\nMariana declarou que é naturalmente sorridente e que isso não deve ser lido como um convite. “Não é porque uma mulher é simpática, bem-humorada, está bem, sorrindo que ela está sorrindo para você”, desabafou.\nA influenciadora defendeu seu direito de andar alegre sem precisar fechar a cara na rua para evitar mal-entendidos. “Eu sou uma mulher que normalmente tem um bom humor Isso não significa que é para você. Não é para você. É para mim”, disse.