Por meio de suas redes sociais, Mariana Goldfarb, de 35 anos, revelou que vem recebendo mensagens abusivas de um suposto stalker. Na imagem publicada, a pessoa por trás das mensagens afirma repetidamente que terá um relacionamento com a modelo e apresentadora. Ele escreve coisas como “você será minha mulher!”, “não vou me cansar de dizer: você será minha, para sempre” e “eu serei o homem que vai te fazer feliz”.\nDepois da publicação, alguns seguidores da modelo reagiram com risadas. Goldfarb, porém, não achou a situação engraçada e desabafou sobre o caso. “Dizem que remédio para maluco é um maluco e meio. Só que em alguns casos, a gente não alcança. Eu o denuncio? Como faço isso? Já bloqueei, mas ele cria outra página”, disse. “O pior é que essa pessoa não é fake, não é robô, temos amigos em comum”, desabafou, visivelmente preocupada.