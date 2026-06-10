Um relacionamento abusivo não é uma ferida fácil de cicatrizar, e a atriz Mariana Sena, de 31 anos, sabe bem disso. Ela usa a experiência negativa pela qual passou na vida real como um laboratório para viver Elenice em Quem Ama Cuida.\nNa novela de Walcyr Carrasco, a atriz paulista interpreta uma dona de casa dedicada à filha, Dafne (Arlyane Carvalho), e ao marido, Tom (Allan Souza Lima). Mas essa relação amorosa apresenta gatilhos tóxicos.\n“Eu achava que construiria uma vida a dois, mas na verdade estava vivendo uma grande manipulação psicológica e emocional. Então, para mim, é uma personagem super sensível. Isso acaba aumentando a minha responsabilidade para interpretá-la. A Elenice pode despertar em outras mulheres a possibilidade de se salvarem e saírem desse tipo de relação”, afirma.\nA atriz alerta que um relacionamento que inclui violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física, nem sempre começa com ataques ou agressividade. “Além do meu relato pessoal, fiz muita pesquisa, li sobre o tema e tive diálogos e conversas com pessoas próximas. Infelizmente, é uma triste realidade. São muitas mulheres sofrendo violência diariamente”, analisa ela sobre a construção da personagem.