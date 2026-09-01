Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, não pretende adiar por mais uma década o desejo de ser mãe. Ela também relembrou um relacionamento que terminou após divergências sobre o momento de ter filhos. A atriz contou que, em determinada relação, precisou explicar ao parceiro que queria priorizar a carreira.\nNa época, dizia se considerar jovem e acreditar que ainda não era hora de ser mãe. “Você tem que entender que eu estou no auge da minha vida, tenho que correr atrás dos meus sonhos. Esse momento da maternidade vai chegar”, contou em sua participação no POD_i, comandado por Andréia Sadi na GloboNews.\nA resposta do companheiro, porém, a fez repensar a relação. Ele disse: “Mas desde que eu te conheci, você está no auge. Eu achei que, com essa idade, o seu auge já teria passado”.\nA atriz afirmou ter interpretado a fala como um sinal de que o parceiro não torcia por ela. “Essa pessoa que está comigo está esperando meu momento de queda? Não quer me ver crescer, me realizar?”, questionou.