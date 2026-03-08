A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, ficou noiva do empresário Abdul Fares em outubro de 2023. Para celebrar a ocasião, ela foi presenteada com uma aliança luxuosa, cravejada de diamantes e avaliada em R$1 milhão.\nEntretanto, em recente entrevista, a musa revelou que quase não usa o anel, pois é necessário manter certa cautela com a joia.\n“Uso aliança de noivado, mas nem sempre... Acho que tem momentos, né? Então às vezes, até carnaval, por exemplo. Depende do lugar que eu vou e do nível de consciência que eu vou estar. Para não perder, né?”, contou. Ela fez questão de dizer que, apesar de amar a peça, prefere manter em casas em alguns momentos e não se expor ao risco de perdê-la.\nO cuidado também reflete o valor simbólico e financeiro do anel. “Se eu não estiver muito ligada, vai que eu… Vai que cai . Aí não vai ser legal”, disse Marina, que está em processo de preparação para a segunda temporada da série Tremembé, produzida pela Prime Video, na qual ela faz o papel de Suzane von Richthofen.