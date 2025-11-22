Cantora Marina Sena, de 29 anos (Reprodução / Instagram)\nA cantora Marina Sena, de 29 anos, comentou sobre sua relação com o influenciador Juliano Floss, de 21 anos. A mineira disse ser cobrada por alguns sobre o casamento entre eles, mas descartou a possibilidade.\n“Não me vejo nesse modelo. Normal, acho que a maioria não se vê. Na realidade, é mais imposto”, disse a artista mineira. Ela ainda rebateu críticas após ter descartado também a maternidade. Segundo ela, as cobranças não passam de uma pressão social. Sena fez questão de frisar, que isso não afeta a sua relação com o influenciador.\nVanessa da Mata conviveu com abusos e assédios\nGiullia Buscaccio reflete sobre rivalidade feminina em 'Os Donos do Jogo'\nWanessa Camargo afirma que nunca teve medo de se reinventar\n“Minhas amigas, pelo menos, eu pergunto a todos se elas querem casar… Nenhuma quer casar, gente”, disse Marina. Ela ainda usou exemplo de parentes próximas: “Minha mãe, minhas tias, essas mulheres que já tiveram relacionamentos duradouros assim, se falar com elas: ‘Quer casar de novo?’. ‘Jamais! Deus que me livre’”.