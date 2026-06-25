Dona de uma identidade musical singular a cantora Marina Sena, de 29 anos, desembarca em Goiânia, nesta sexta-feira (26), com a turnê Coisas Naturais Ao Vivo, que reúne hits como Numa Ilha, Lua Cheia e Carnaval.\nA apresentação integra a programação do Copa Experience, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 153, pelo Ticketou. O show marca a chegada à capital goiana de uma das turnês mais comentadas da atualidade, reunindo elementos cênicos, visuais e sonoros. A sonoridade transita entre o pop, MPB, reggae e eletrônico.\nCom uma apresentação que combina música, performance e identidade visual marcante, Marina, que tem Gal Costa como sua musa inspiradora, promete um espetáculo que aprofunda a experiência do álbum Coisas Naturais Ao Vivo, lançado em 2025.\n“Acho que (este) é o álbum que mais me representa e me deixou mais satisfeita. Depois que fiz, fiquei: ‘Meu Deus, amo isso aqui! E escutaria mesmo se não fosse eu fazendo’. Consegui sintetizar melhor todas as coisas que são eu – eu sou essa pessoa moderna, mas que busca a regionalidade, a tradição e a ancestralidade o tempo inteiro”, diz a artista mineira, que namora o ex-BBB e dançarino Juliano Floss.