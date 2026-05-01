-Galeria: Maxiane Rodrigues (1.3404931)\nAs ex-sisters do BBB 26, Maxiane Rodrigues e Marciele Albuquerque, participaram de uma conversa com Tata Estaniecki para o podcast Poddelas. Durante o papo, a pernambucana comentou que, assim que saiu da casa, passou horas conversando com a sua terapeuta.\nSexta eliminada da disputa, Maxiane contou que assim que deixou os Estúdios Globo e chegou ao hotel, uma amiga lhe entregou o celular e falou que a profissional já estava na linha esperando para conversar com ela.\nA madrugada toda com a minha terapeuta trabalhando o meu emocional para o café da manhã [com Ana Maria Braga]. Tem seis anos que eu faço terapia e, inclusive, eu trabalhava o propósito do Big Brother nas consultas”, declarou a ex-sister.\nMaxiane deixou a casa do BBB após receber 63,21% dos votos em um paredão contra Chaiany e Milena. No programa, ela rivalizou com Ana Paula Renault, campeã do programa, e ganhou o apelido de “Coordenadora do Resort”.