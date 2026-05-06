A atriz e diretora Mayana Neiva, de 42 anos, vive um momento de afirmação como criadora. Após anos dedicados à atuação, ela conquistou um prêmio no Beverly Hills Film Festival, em Hollywood (EUA), com o documentário "Onde Eu Começo?", que nasceu durante a pandemia de Covid-19 e marca sua estreia na direção.\nSegundo Mayana, a ideia do filme, que ganhou o troféu melhor documentário em curta-metragem, surgiu a partir de um questionamento pessoal sobre identidade e origem. “Eu me perguntei onde é que a minha história começa, onde é que eu, como artista, começo”, afirma.\nApós anos vivendo fora do Brasil, ela passou a refletir sobre suas raízes. “Eu começo pela minha ancestralidade”, diz.\nO documentário foi filmado ao longo de três meses em Esperança, no sertão da Paraíba, e constrói um paralelo entre a volta de alguém ao seu lugar de origem e a história de seu avô, José Neiva. De origem humilde, ele trabalhou como balaieiro em feira até descobrir a fotografia e se tornar um dos principais nomes da área em Campina Grande.