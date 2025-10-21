Após 21 anos, Maytê Piragibe voltou à Globo para participação especial em Dona de Mim na última semana. Animada, a atriz e apresentadora relembrou, com orgulho, sua trajetória profissional na emissora e apresentou sua personagem, Samanta, uma amiga de Filipa (Cláudia Abreu).\n“Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Estou realizando o sonho de retornar para casa que me profissionalizou, que me lançou no mercado artístico. Está sendo mágico, estou extremamente feliz!”, conta Maytê.\nEm novo momento da vida e da carreira, Maytê, agora com 41 anos, volta para sua origem na atuação depois de uma longa jornada no universo digital, trabalho em produções e outros projetos pessoais.\nIntegrando o elenco com a trama em andamento, Maytê confessou o sentimento de voltar aos Estúdios e em relação à equipe: “Pra mim é um lugar muito afetivo, como casa de vó! Fui muito bem acolhida, todo mundo me recebeu com muito carinho. É a sensação de pertencimento, de animação, um frescor muito bom”.