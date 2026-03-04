(Ale Catan)\nAos 44 anos, a atriz Mel Lisboa, contou em entrevista ao videocast "Você Não Sabe o que Eu Sofri", de Tati Bernardi, que passou por um relacionamento abusivo aos 15 anos. Ela disse que, na época, contraiu HPV após traições do então namorado.\nA artista relembrou ainda o relacionamento e como ele afetou sua saúde mental e física. “Ele me batia e eu batia de volta”, disse. “Ele me traía e eu me expunha. Um dia, vou a uma consulta ginecológica e descubro que estava com HPV já muito avançado”, contou.\nLore Improta fala sobre experiência de desfilar grávida\nRita Batista se aventura como atriz em nova novela\nEliana se reencontra com a plateia em seu novo programa\nEla lembrou que o diagnóstico acendeu um sinal de alerta quando a médica perguntou sobre outros parceiros. O rapaz era seu primeiro namorado, o único com quem havia se relacionado. “Então foi ele que te passou e vai ter que se tratar também”, disse.