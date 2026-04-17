Mel Lisboa, 44 anos (Ale Catan)\nEm cartaz nos cinemas, o longa A Conspiração Condor faz Mel Lisboa mergulhar em uma narrativa tensa, marcada por silêncios, riscos e descobertas. Na produção, a atriz de 44 anos interpreta uma jornalista que decide investigar circunstâncias suspeitas envolvendo figuras centrais da política brasileira. E, como ela mesma resume, não é uma jornada confortável. “Ela começa meio frustrada com o trabalho, mas se envolve com um assunto e passa a buscar respostas com persistência”, diz.\nDirigido por André Sturm, o filme se apoia em um clima constante de tensão. A trama acompanha a personagem Silvana enquanto ela conecta pistas sobre as mortes de Juscelino Kubitschek e João Goulart, ambas ocorridas em 1976 e cercadas de teorias até os dias de hoje.\nKate Winslet é uma das novidades do novo filme de 'O Senhor dos Anéis'