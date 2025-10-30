A série Os Donos do Jogo estreou quarta-feira (29), na Netflix, e Mel Maia, que está no elenco, é só alegria. A atriz comemorou o fato de ter interpretado sua primeira personagem adulta na produção, que mergulha no universo do Jogo do Bicho, com uma abordagem contemporânea.\nEm entrevista ao Na Palma da Mari, videocast da CNN Brasil apresentado por Mari Palma, a jovem de 21 anos destacou: “Essa foi a minha primeira personagem adulta. Quando vi que ia atuar de adulta para adultos, e que eu sempre tive essa visão deles, desde os meus 5 ou 6 anos, como adultos, veteranos, e agora a gente está no mesmo barco, pra mim foi genial, foi incrível”.\nNa atração que foi ao ar nesta quinta-feira (30), Mel Maia também destacou o papel das mulheres na trama e a força de sua personagem, Mirna. “Acho que vai ser muito legal mostrar que as mulheres têm toda a importância nesse meio. Esse universo é muito masculino, mas sem as mulheres o bicho ali não aconteceria. A Mirna é muito poderosa, tem muita coragem de conquistar o espaço dela com firmeza, porque é um universo que não foi feito para ouvi-la”, adiantou.