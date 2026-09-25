Melody, de 19 anos, continua surfando no sucesso da música "Jet Ski", parceria com Pedro Sampaio e MC Kevin o Chris, mas diz que não ficou acomodada.\nNo dia 12 de setembro, subiu ao palco principal do Rock in Rio, onde cantou o hit durante a apresentação de J Balvin. Ela diz que não cansa de fazer isso. “Sou apaixonada por Jet Ski. E, sinceramente, não tem um dia, uma performance que eu faça, que eu fique irritada por cantá-la”, conta ela, que se diz muito grata a Pedro Sampaio. “Ele me apadrinhou, me colocou em muitos lugares, me ajudou, me abriu muitas portas”, reforça.\nEla conta que está terminando seu primeiro álbum, ainda sem data de lançamento, mas com as músicas quase todas finalizadas. O nome do projeto não foi divulgado.\nA jovem artista paulista também promete participações especiais de artistas internacionais, o que não será novidade para quem já fez duas colaborações com o rapper estadunidense Jason Derulo, em "Deep Love" e "Mi Chico", lançadas este ano.