Aos 46 anos, a jornalista Michelle Loreto falou por meio de suas redes sociais sobre o seu diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e depressão, e como buscou ajuda para tratar as duas condições.\n“Eu tenho um diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada há 15 anos. Demorei para me tratar, e aí fui me tratar e me afundei na terapia, e isso foi muito importante”, relatou durante o podcast "Interioriza", comandado por Izabella Camargo.\nA profissional, que comandou o programa "Bem Estar" (Globo/TV Anhanguera), por dez anos, disse que foi diagnosticada quando apresentava a atração. “Em 2018, eu acabei tendo um episódio de depressão, uma depressão moderada, já indo para coisa mais séria, que eu também demorei... Já fazia o 'Bem Estar', mas eu demorei para aceitar... E isso tudo me levou também a um lugar de entender o que eu quero, mas, principalmente, o que eu acho que é o mais importante: é a gente entender o que a gente não quer”, opinou.