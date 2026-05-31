Milena, de 27 anos, revelou que recebeu vários convites para realizar procedimentos no rosto e no corpo, mas, neste momento, preferiu preservar sua maior marca: a autenticidade. “Já me ofereceram botox, harmonização, lente nos dentes… Mas não tenho interesse”, diz a vice-campeã do programa.\nMesmo com alguns incômodos pessoais com próprio corpo, a “tia Milena” não quis se precipitar. “Tenho os seios muito avantajados, por isso não uso sutiã com bojo, uso sempre top que aperta. Mas acho que resolveria isso emagrecendo”, afirma ela. “Tenho uma pochete, uma pança, que me incomoda muito ainda. Acho que a única coisa que tenho vontade mesmo é focar na academia”, analisa.\nApesar disso, ela não descarta mudanças no futuro. “Não vou dizer nunca e fechar portas. Mas agora não tenho interesse, porque as pessoas gostam das pessoas reais e autênticas. Então por que vou mudar? O mundo já está cheio de pessoas iguais. Nós não precisamos de mais iguais”, argumenta.