A cantora Miley Cyrus, de 33 anos, confirmou que está preparando uma celebração especial para os 20 anos de estreia de Hannah Montana, série que estrelou por pelo menos quatro anos.
A revelação foi feita em entrevista ao Good Morning America, programa de sucesso da TV americana, durante o tapete vermelho do filme "Avatar: Fogo e Cinzas", em que interpreta a música "Dream As One" para a trilha sonora.
Quando questionada se estaria preparando algo especial para esta data, Miley respondeu: "Eu estou, definitivamente, dedicando muito do meu tempo para a forma que eu vou honrar a Hannah. É uma celebração muito especial para todos nós, então, estou muito animada para celebrá-la também."