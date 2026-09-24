A modelo jamaicana Gabrielle Henry, de 29 anos, entrou com uma ação judicial contra o Miss Universe Organization e outras duas empresas ligadas à entidade quase um ano após sofrer uma queda durante a edição de 2025 do concurso.\nA ação foi apresentada esta semana no Tribunal Superior do Estado de Delaware, nos Estados Unidos. No processo, Gabrielle acusa as empresas de negligência e sustenta que houve falhas relacionadas às condições do local do evento, à supervisão e à gestão da segurança. Ela também pede reparação por danos emocionais decorrentes do episódio.\nSegundo a ação judicial, a iluminação intensa também teria prejudicado sua visão durante o desfile. O processo aponta também que outras candidatas ao título já haviam demonstrado preocupação com as condições antes mesmo do acidente.\nGabrielle também pede indenização por outros prejuízos médicos, perda da capacidade de trabalho e oportunidades profissionais. De acordo com a ação, a queda provocou traumatismo craniano e hemorragias intracranianas. Gabrielle perdeu a consciência e permaneceu internada na Tailândia até dezembro, antes de retornar ao seu país para continuar o tratamento e a reabilitação.