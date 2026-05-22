Pai, mãe e filha moram em uma casa isolada no campo francês, e tudo vai bem. A única pessoa próxima é a vizinha da família, Cristina, encarnada pela diva do cinema italiano Monica Bellucci, de 61 anos. Ela é uma artista plástica isolada do mundo e que não vende mais quadros.\nTudo muda, porém, quando três capangas invadem a casa da família e fazem de Cristina refém. Esse é o clima de "The Birthday Party", thriller francês de Léa Mysius, baseado no romance de Laurent Mauvignier.\nDurante a trama, a personagem desenvolve uma interação muito íntima com o seu sequestrador, trocando confidências.\nBelucci esteve no Festival de Cannes, na França, esta semana para divulgar a produção e refletiu sobre cinema no mundo contemporâneo. “A criatividade é essencial neste mundo conturbado, e é um privilégio viver em países que ainda nos concedem essa liberdade que outros pisoteiam”, disse.