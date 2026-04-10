Por meio de um relato no seu perfil oficial do Instagram, a goiana Munik Nunes, de 29 anos, explicou o que motivou o fim da amizade com Ana Paula Renault. A vencedora do Big Brother Brasil 16, que durante o confinamento se aproximou da atual veterana do "BBB 26", disse que o afastamento se deu após uma troca de mensagens entre as duas.\n“Eu já falei sobre isso há sete anos em uma live... Na época, a gente tinha bastante fã-clubes juntos e depois deu uma separada nos fã-clubes. Resumindo: a gente estava conversando, trocando mensagens pelo celular, e ela falou comigo de uma maneira que eu não gostei”, relembrou Nunes, que nasceu em Goiânia e atualmente vive em São Paulo.\n“Fui pega de surpresa porque não esperava e não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira. Decidi me afastar”, explicou ela, sobre o ponto final da amizade.