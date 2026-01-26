A musa fitness Isis Camargo está confirmadíssima no desfile da escola de samba paulistana Acadêmicos do Tucuruvi. Para fazer bonito na avenida, ela intensificou os treinos. Aos 40 anos recém-completados, a empresária tem apostado em uma rotina de treinos funcionais ao ar livre, no litoral paulista, caminhadas e exercícios com pausas de respiração.\n“A praia me conecta comigo mesma. É onde eu organizo a energia, fortaleço o corpo e visualizo a Avenida”, diz ela, que usará uma fantasia assinada por Bruno Oliveira na apresentação. A criação está sendo cuidadosamente confeccionada para traduzir a essência de Isis: feminina, forte e luminosa.\nNeste ano, a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo Anti-Herói Brasil. A proposta, assinada pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e Cleiton Almeida, reflete sobre como o brasileiro se identifica com a figura do anti-herói. A agremiação será a terceira escola a desfilar pelo Grupo de Acesso no domingo, 15 de fevereiro.