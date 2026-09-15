“Eu adoraria que fosse. Porque aí ia realizar um sonho meu de adolescente: fazer uma grande vilã”, conta (Iude Rìchele)\nNanda Marques está cada vez mais convencida de que Bruna, sua personagem em "Quem Ama Cuida", novela das 21 horas da Globo, pode estar deixando de lado a ambiguidade para assumir de vez um lado mais sombrio.\nNo início da novela, Nanda definia Bruna como alguém “em cima do muro”, nem vilã nem mocinha, mas uma mulher complexa e traumatizada. Agora, ela já enxerga sinais de uma possível vilã em formação. “Ela está escolhendo um lado. Acho que está com características vilanescas cada vez mais a cada capítulo”, diz. A atriz também não descarta que Bruna possa estar envolvida no mistério sobre a morte de Arthur (Antônio Fagundes), mas prefere manter o suspense. “Ninguém sabe. Para gravar, tem várias opções”, desconversa.