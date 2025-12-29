-FOTOS (1.3355071)\nApós ficar quatro meses presa, a musa da Gaviões e ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, desabafou sobre como a prisão afetou sua saúde mental. A famosa foi presa em novembro de 2024, acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas. Atualmente em liberdade, Natacha conta que está em tratamento contra a síndrome do pânico e depressão.\nKate Winslet dirige filme sobre morte da própria mãe\nAgatha Moreira viverá experiências picantes na próxima novela da Globo\nFernanda Lacerda deixa dieta de lado para o Natal\nFui diagnosticada através de um psiquiatra depois que saí da prisão. Faço tratamento e sou acompanhada por ele. Faço uso de medicamentos para dar uma amenizada”, revelou.\nAinda tenho momentos em que o pânico aparece de surpresa. A diferença é que agora reconheço os sinais e tento controlar com algumas respirações e medicamentos”, explica ela sobre como vem lidando com as crises.