A brasileira Natalie Kuckenburg revelou um detalhe inusitado sobre seu casamento com Paul Wesley, famoso por ter participado da série The Vampire Diaries. A top model, de 26 anos, contou que ela e o ator decidiram oficializar a união 24 horas antes da cerimônia, realizada em um cartório nos EUA.\nPor meio de suas redes sociais, Natalie compartilhou um novo álbum de fotos do casamento e explicou como tudo aconteceu. Segundo ela, a decisão de subir ao altar foi tomada de última hora, o que transformou o dia anterior em uma verdadeira corrida contra o tempo.\n“Decidimos nos casar 24 horas antes do casamento. Então lá estava eu tentando encontrar um vestido que servisse perfeitamente, dirigindo até o San Ysidro Ranch e acordando às 7h para fazer cabelo e maquiagem para nosso casamento no cartório às 8h. Valeu muito a pena e foi muito divertido!”, escreveu a brasileira.