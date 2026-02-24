Aos 44 anos, Natalie Portman pode escolher os projetos aos quais deseja emprestar seu nome. Com uma carreira que começou aos 12 anos, ela se dividiu entre filmes que lhe deram prestígio (e um Oscar), como "Cisne Negro" (2010), e outros que lhe renderam estabilidade financeira, como os do Universo Cinematográfico da Marvel.\nMesmo que não lhe faltem convites, não foi o que ocorreu com "Arco", que estreia na quinta (26) nos cinemas brasileiros. Natalie ficou tão encantada com a história e com os traços do francês Ugo Bienvenu que pediu na hora para fazer parte do projeto.\n“Conheci o Ugo por meio de um amigo mútuo”, diz a atriz. Após assistir um esboço do projeto, ela foi arrebatada: “De cara, ficou óbvio o quão linda era a arte, o quão única era a visão deles e a urgência da história que tinham para contar”, afirma Natalie. “Pedi para fazer parte imediatamente.”