-Galeria: Nicole Bahls (1.3427232)\nNicole Bahls, de 40 anos, afirmou que não se imagina ingressando na política por receio da violência enfrentada por agentes públicos. A declaração foi feita durante participação no ErikaPod, programa comandado pela deputada federal Erika Hilton.\nAo comentar temas políticos, a influenciadora disse que costuma se identificar com pautas ligadas à melhoria dos serviços públicos e à proteção de trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade.\nA única coisa que eu sei é que eu sou sempre a favor do povo. Precisa de saúde, melhorar a saúde, precisa de colégio. O trabalhador precisa de descanso, então meu lado vai ser sempre para os que mais precisam”, afirmou.\nSasha Meneghel desabafa sobre críticas ao corpo\nMarina Sena apresenta a turnê 'Coisas Naturais' em Goiânia