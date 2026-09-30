Nicolle Steinhauser vai representa o Brasil no Miss International em 25 de novembro, em Tóquio, no Japão, após ser coroada como a Miss Brasil Beleza Internacional 2026, aos 23 anos de idade. A jovem venceu uma competição com outras 17 concorrentes.\nEm recente entrevista, a modelo falou sobre sua trajetória até o concurso de beleza, além de refletir sobre pressão estética e preparação para a próxima fase do evento do outro lado do mundo.\nA jovem é natural de Blumenau, Santa Catarina, e o sonho a acompanha desde criança. Ela conta que em seu caderno já escrevia “Miss Blumenau”. “Todos os meus estudos e formação sempre estiveram ligados à moda e isso sempre me encheu muito os olhos. Ser Miss era um sonho desde criança”, afirma Nicolle.\nSegundo ela, a família foi decisiva para concretização do sonho. “Minha tia tem um salão na minha cidade que sempre arrumou as misses, as realezas de festas da minha cidade”, lembra.