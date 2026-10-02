Viver em turnê é algo que a atriz, cantora e produtora Nabiyah Be, de 34 anos, já está acostumada. Apesar de estar em seu primeiro giro com o álbum "O Que o Sol Quer", ela já tem uma longa bagagem musical.\nFilha do cantor de reggae jamaicano Jimmy Cliff, ela viveu um período de sua infância em turnês com o artista. Mesmo assim, sente que este é um período muito especial. “Na época, eu era uma criança, então não tinha tantas responsabilidades. Também sinto que estou vivendo conquistas que são minhas”, diz. A mãe da cantora é a psicóloga paulista Sônia Gomes, que conheceu Cliff por Margareth Menezes.\nEla está rodando o Brasil e algumas cidades dos EUA. Para a cantora, não tem como comparar a rotina de shows e o trabalho dela e do pai. “Ele já era um artista estabelecido, eu estou construindo uma carreira”, diz.