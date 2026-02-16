Curtindo o a folia na Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, falou abertamente sobre as especulações em torno do fim de seu relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, de 44 anos, em dezembro de 2025.\nEla comentou os boatos que saíram na internet. “Em 2 minutos, eu fui corna, traída não sei quantas vezes, fiz uma lipo no periquito... não sei de que maneira apareceu isso. Teve negócio de briga, de disputa… É uma confusão tão grande que, na hora que penso em responder uma coisa, aparece outra”, disse em entrevista aos jornalistas que estavam no sambódromo na noite do último domingo (15).\n“A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, ele pela minha. Então, quando o relacionamento é bom, ele deixa laços. A gente tem isso, não para uma volta, como as pessoas falam, mas para continuar e se manter firme entre a gente”, completou ela.