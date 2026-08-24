Paolla Oliveira já definiu seu destino no carnaval de 2027. A atriz é a mais nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, segundo o Portal Leo Dias. O anúncio oficial deverá ser feito no dia 18 de setembro.\nA agremiação de Ramos prepara o enredo “A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia”, inspirado na história de uma calunga sagrada do Maracatu Porto Rico. Ela desapareceu por mais de três décadas e teve um reencontro cercado de elementos espirituais.\nA escolha de Paolla pela escola representa uma reviravolta nas negociações que movimentaram a folia carioca nas últimas semanas, já que ela era o principal nome cotado para retornar à Grande Rio após a saída de Virginia Fonseca do posto.\nPaolla recebeu um convite da diretoria por telefone. A atriz, que ocupou o posto durante sete anos, teria sido pega de surpresa e sinalizado que considerava difícil aceitar novamente, embora tenha pedido tempo para pensar, mas ela optou por seguir outro caminho.