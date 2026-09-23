A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, não planejava voltar tão cedo à avenida do samba, depois de se afastar do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025, cargo que ocupou por cerca de cinco anos. Nesta quarta-feira (23), porém, ela anunciou que estará novamente à frente de uma bateria no carnaval desta vez, como rainha da Imperatriz Leopoldinense - escola que teve Iza como rainha de bateria na folia deste ano.\nA volta acontece depois de um período em que Paolla decidiu colocar o carnaval em segundo plano. Ela havia passado a coroa para Virginia Fonseca. Na ocasião, a atriz também precisava conciliar a rotina com as gravações do remake de "Vale Tudo" - em que vivia Heleninha Roitman, e com os cuidados com o pai, que descobriu estar com demência frontotemporal.\nA atriz diz que foi justamente o afastamento que a fez perceber o quanto a folia ainda fazia parte de sua vida. “Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, afirmou.