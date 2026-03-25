Aos 49 anos, a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta revelou que a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul – que sofreu com alagamentos, inundações e deslizamentos de terra históricos após as chuvas que assolaram o estado em 2024 – mexeu muito com sua saúde mental.\n“Um dos momentos mais difíceis nesses meus quatro anos de ‘Encontro’, que eu acho que nunca vou esquecer, foi quando a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul”, explicou ela.\nNatural de São Jerônimo, uma das cidades afetadas, Patrícia chegou a gravar alguns programas ao vivo diretamente da cidade. “Eu acho que eu levei meio ano para superar isso, mesmo com anos de experiência. Eu acho que foi uma coisa que mexeu demais com as minhas origens também, com a minha família, com tudo”, desabafa.\nAo voltar para sua casa, em São Paulo, ela relembrou que teve dificuldades para socializar. “Meus amigos me convidavam para sair, para jantar… Eu não conseguia nem sair para jantar. Foi uma coisa que mexeu demais comigo.”