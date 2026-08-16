Paula Fernandes acaba de lançar a primeira parte do audiovisual "30 & Poucos Anos" com a música "Era Eu" e a turnê ainda este mês. A cantora, de 41 anos, afirma estar viver a melhor fase.\nSou muito perfeccionista e acabei me cobrando demais. Se pudesse voltar, faria diferente. Sempre fui muito severa comigo mesma, e isso tira um pouco da espontaneidade que acho que estou vivendo mais. Estou vivendo a melhor fase porque tenho esse equilíbrio, essa leveza, que me permite curtir mais, não me cobrar tanto. Consegui encontrar esse equilíbrio”, disse.\nNatural de Sete Lagoas (MG), a artista celebra os trinta anos de carreira e reflete sobre sua trajetória que começou cedo, aos 8 anos\nSofri pressão para mudar de lado várias vezes: ‘Música lenta não dá certo, compositora não dá certo, mulher não dá certo’... Vim contra a maré. Estou vivendo uma fase mais equilibrada de agenda. Do jeito que estava vivendo, era insano. Isso me trouxe um bem-estar”, explica.