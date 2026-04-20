Para a cantora Paula Fernandes, de 41 anos, seu jeito mais introspectivo acabou a prejudicando no início da carreira. Ela considera que não ser da ‘tchurma’ pode ter ajudado a criar uma fama de antipática, um ligeiro ranço que algumas pessoas ainda têm.\n“Tenho uma postura muito séria. Se eu fosse mais expansiva, tomasse cachaça e tivesse outro tipo de personalidade, talvez não tivessem essa impressão “, afirma ela, que gravou um DVD em São Paulo na última quinta-feira (16), com convidados especiais, entre eles Ana Castela.\nPaula conta que o que mais deseja nesse momento é se livrar desse o rótulo colocado nela. “Sou uma pessoa muito realizada, tudo o que eu queria conquistei. Ganhar prêmios é muito bom, mas o que me faz falta é isso. Recebi muito ataque, fui muito injustiçada, o que é frustrante para quem trabalha como eu.