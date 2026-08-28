A cantora Paula Fernandes completou 42 anos nesta sexta-feira (28) e revelou bastidores de sua carreira em entrevista à BBC News Brasil. No depoimento, a artista abordou o machismo enfrentado na indústria sertaneja e os rótulos recebidos no auge do sucesso.\nPaula relembrou o período em que realizou 220 shows em 2011 e relatou o estranhamento da estrutura da época em relação às suas necessidades nos camarins. “Não consigo descrever o olhar de espanto de quando eu chegava. ‘Por que ela pediu um banheiro no camarim? Por que pediu um espelho?’”, pontuou, acrescentando que solicitações básicas, como palcos sem buracos para o uso de salto alto, eram tratadas como exigências excessivas em vez de necessidades femininas.\nA sertaneja refletiu sobre as críticas que recebia e as especulações sobre a vida pessoal. Paula relatou que frequentemente era taxada de “antipática” e “chata”, enquanto falsos romances eram atribuídos a ela na mídia.