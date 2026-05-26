Poliana Rocha surpreendeu os seguidores ao revelar a sua nova transformação capilar. Apostando em uma tonalidade sofisticada, a influenciadora e empresária traduz, por meio da beleza, a fase de maturidade, autoconhecimento e segurança que vive atualmente.\nConhecida nacionalmente por seus fios loiros, marca registrada há mais de três décadas, Poliana decidiu investir em uma nova nuance capaz de valorizar ainda mais a sua identidade, sem perder a essência que sempre a acompanhou ao longo dos anos. O resultado, segundo ela, vai muito além da estética.\n“Essa cor combina com a mulher que eu me tornei... Hoje eu me conheço melhor, e isso muda a forma como me posiciono, inclusive em relação à minha imagem”, diz. “Achei uma cor sofisticada, leve e com personalidade. O cabelo está conversando com a fase que estou vivendo”, completa a esposa de Leonardo.